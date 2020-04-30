Что такое «сушняк» и как избавиться от этой напасти

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30 апреля 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели», Алена Ярошевич ]

фото: соцсети

Каждый из нас, за редким исключением, хоть раз страдал от похмелья. Кто-то остро переносит побочку, давая себе на утро торжественные клятвы «не пить». А есть те, кто даже с бодуна требует продолжения банкета. И все-таки после застолий «сушняк» – обязательный гость. Каков механизм его возникновения, существует ли антидот, попробуем разобраться.

Что спиртные напитки вытворяют в теле

Дело в том, что когда человек опрокидывает в себя рюмку, алкоголь через желудок и тонкую кишку начинает тут же всасываться в кровь. С этого момента процесс его воздействия на все органы уже не остановить. Тем временем печень с помощью специальных ферментов активно пытается переработать этанол, расщепляя его. Так образуются этаналь и уксусная кислота. Интересный факт: упомянутый этаналь (ацетальдегид) почти в 30 раз токсичнее самого этилового спирта!

Чтобы вывести яд из организма и усилить для этого работу почек, требуется много воды. А она, как назло, накапливается в межклеточных пространствах. Именно недостаток циркуляции жидкости приводит к тому, что после гулянки лица некоторых людей напоминают мятую подушку, а рот и горло так сушит. Загустевшая же кровь давит на сосуды, что влечет за собой скачки давления и головную боль.

Справиться с симптомами «сушняка» помогут:

Негазированная вода («клининговая служба» для желудка, кишечника и печени);

Нежирное молоко (содержит в составе триптофан, который оказывает обезболивающее действие). Впрочем, отзывы здесь противоречивы. Данная рекомендация касается только тех, у кого отсутствует непереносимость лактозы. Кроме того, утренняя доза не должна превышать 100 мл холодного напитка;

Соки из цитрусовых или яблок, если нет аллергии (восполняют нехватку витамина С, возникшую после «попойки»);

Зеленый чай без сахара (ускоряет метаболизм, насыщает организм калием, который алкоголь уже успел «пнуть» из тела);

Рассол (нормализует водно-солевой баланс). Следует отметить, что на Руси в таких ситуациях пили именно капустный рассол. Ведь содержащаяся в нем янтарная кислота помогает печени превратить чудовище этаналь в более безобидные вещества;

Кисломолочка (молочнокислые бактерии дают телу возможность справиться с интоксикацией, а также повышают аппетит);

Мед (успокаивает нервную систему, улучшает обмен веществ, насыщая его полезными микроэлементами и органическими кислотами).

А можно ли замедлить опьянение и попытаться хоть как-то защитить себя? Вполне!

Перекусить перед приемом алкоголя (это замедлит всасывание этанола в желудке);

По заверениям специалистов, спиртные напитки лучше не смешивать, даже постепенно увеличивая градус (табу на коктейли!);

Если вы знаете, что за столом вас ждет ударная доза спиртного, то лучше за несколько часов «попрактиковаться», пропустив стаканчик (поможет привести желудочно-кишечный тракт в состояние полной «боевой готовности»);

«Разбавить» кровь, выпив натощак стакан воды, а также во время и после приема алкогольных напитков;

Забудьте про вкусняхи! А все из-за того, что сахар в разы усиливает проникновение этилового спирта в кровь. Да еще и «лупит» по защитным функциям печени, мешая ей перерабатывать токсины;

За несколько часов до «момента икс» желательно съесть тарелку жидкой каши, особенно подойдет рисовая (в кишечнике она сыграет роль «пылесоса» для ядовитых веществ);

Чтобы усилить переработку продуктов распада, неплохо бы «расшевелить» щитовидную железу, употребив «морских гадов», богатых йодом. Но сделать это лучше за пару дней до вечеринки.