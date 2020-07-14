Излечившиеся от COVID-19 люди назвали оставшиеся у них после болезни симптомы

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 июля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, PPI / globallookpress.com

Трое перенесших коронавирусную инфекцию молодых людей перечислили симптомы, которые сохранились у них после выздоровления. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах британской прессы.

Как пишет издание Daily Mail, 27-летняя Талия Варга поведала, что спустя несколько месяцев после избавления от недуга испытывает трудности с дыханием. Джессику, 21-летнюю лондонскую студентку, охватывает сильная усталость во время физической активности. Кроме того, фиксируется такой признак, как увеличение температуры тела.

У еще одного молодого человека, 21-летнего Джека, наблюдается одышка и учащенное сердцебиение, говорится в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что в российском сегменте интернета разместили заметку, где обозначены сигналы организма, требующие срочного обращения к онкологу.