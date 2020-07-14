Излечившиеся от COVID-19 люди назвали оставшиеся у них после болезни симптомы
14 июля 2020, 17:40[ «Аргументы Недели» ]
Трое перенесших коронавирусную инфекцию молодых людей перечислили симптомы, которые сохранились у них после выздоровления. Об этом рассказывается в материале, опубликованном на страницах британской прессы.
Как пишет издание Daily Mail, 27-летняя Талия Варга поведала, что спустя несколько месяцев после избавления от недуга испытывает трудности с дыханием. Джессику, 21-летнюю лондонскую студентку, охватывает сильная усталость во время физической активности. Кроме того, фиксируется такой признак, как увеличение температуры тела.
У еще одного молодого человека, 21-летнего Джека, наблюдается одышка и учащенное сердцебиение, говорится в процитированной публикации.
Ранее во вторник сообщалось, что в российском сегменте интернета разместили заметку, где обозначены сигналы организма, требующие срочного обращения к онкологу.
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