Названы четыре сигнала организма, требующие срочного обращения к врачу-онкологу

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14 июля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «МК в Волгограде.ру»

Медики, globallookpress.com

Перечислены сигналы человеческого организма, при наличии которых требуется срочно обратиться к врачу-онкологу. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет издание «МК в Волгограде.ру», поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:

1. необъяснимое сильное похудение;

2. хроническая усталость;

3. повышение температуры тела до 37,2–37,3 градуса;

4. значительное увеличение лимфоузлов.

Ранее сообщалось, что в блогосфере опубликовали Топ-5 продуктов питания, представляющих опасность для здоровья. В данный список, в частности, попали непастеризованное молоко и творог и сыр, изготовленные из него.