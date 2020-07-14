Названы четыре сигнала организма, требующие срочного обращения к врачу-онкологу

Перечислены сигналы человеческого организма, при наличии которых требуется срочно обратиться к врачу-онкологу. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.
Как пишет издание «МК в Волгограде.ру», поводом для беспокойства должны стать следующие симптомы:
1. необъяснимое сильное похудение;
2. хроническая усталость;
3. повышение температуры тела до 37,2–37,3 градуса;
4. значительное увеличение лимфоузлов.
Ранее сообщалось, что в блогосфере опубликовали Топ-5 продуктов питания, представляющих опасность для здоровья. В данный список, в частности, попали непастеризованное молоко и творог и сыр, изготовленные из него.
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