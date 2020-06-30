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Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты

, 07:25 [ «Аргументы Недели» ]

Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты
Еда. Фото: pixabay.com

Эксперт по питанию Ольга Багрянцева заявила, что порой готовить еду в микроволновке предпочтительнее, чем в духовке или на плите. Она объяснила, в каких случаях блюда из микроволновой печи оказываются лучше.

По словам Багрянцевой, еда в микроволновке готовится гораздо быстрее и при этом остается диетической. Также она отметила, что блюда из микроволновой печи подходят тем людям, которым нельзя есть жареное и жирное, передает Радио Sputnik.

«Кроме того, при приготовлении пищи в микроволновой печи не образуется золотистая корочка, как при жарке или приготовлении в духовке. Продукт остается диетическим. Золотистая корочка содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека», - объяснила эксперт.

АБ

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