Россиянам рассказали, когда микроволновка полезнее духовки и плиты
30 июня 2020, 07:25[ «Аргументы Недели» ]
Эксперт по питанию Ольга Багрянцева заявила, что порой готовить еду в микроволновке предпочтительнее, чем в духовке или на плите. Она объяснила, в каких случаях блюда из микроволновой печи оказываются лучше.
По словам Багрянцевой, еда в микроволновке готовится гораздо быстрее и при этом остается диетической. Также она отметила, что блюда из микроволновой печи подходят тем людям, которым нельзя есть жареное и жирное, передает Радио Sputnik.
«Кроме того, при приготовлении пищи в микроволновой печи не образуется золотистая корочка, как при жарке или приготовлении в духовке. Продукт остается диетическим. Золотистая корочка содержит вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье человека», - объяснила эксперт.
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