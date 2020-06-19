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Эколог развеял мифы о микроволновых печах

, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Эколог развеял мифы о микроволновых печах
Микроволновка. Фото: pixabay.com

Эколог Антон Ястребцев считает, что вред электромагнитного излучения от СВЧ-печей значительно преувеличен. Специалист рассказал, как на самом деле на продукты действует разогрев в микроволновке.

Существует миф о том, что после приготовления в микроволновой печи продукты становятся «облученными», и есть их нельзя. Эксперт объяснил, что излучение высокой чистоты, которое возникает при работе микроволновки, не оставляет в пище никаких следов. «Продукт готовится, и на этом все. Никаких существенных изменений в нем самом не происходит. После того, как вы выключили печь, продукт ничего не излучает», - подчеркнул Ястребцев.

Он добавил, что во время работы СВЧ-печь, особенно если повреждена дверца, действительно излучает электромагнитные волны. В зависимости от модели они могут распространяться на расстояние от полутора до трех метров, передает Радио Sputnik. «Поэтому во время работы микроволновки рядом с ней лучше не находиться – отойти метра на полтора-два», - сказал эксперт.

АБ

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