Эксперт рассказал о неожиданном вреде кондиционеров

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15 мая 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

Кондиционеры. Фото: pixabay.com

Известно, что кондиционеры могут стать причиной простудных заболеваний. Однако, это не единственная опасность для здоровья. Эколог Антон Ястребцев рассказал, чем еще грозит использование этих устройств.

Ястребцев объяснил, значение понятия «вентиляторный синдром» - при первом включении кондиционера после зимы в воздух попадают все микроорганизмы, накопившиеся в устройстве за время длительного перерыва.

«Человек это вдыхает, что вызывает различные негативные реакции, в том числе аллергию, обострение хронических заболеваний», - рассказал эксперт. Он посоветовал каждой весной отдавать кондиционеры на чистку, передаёт Радио Sputnik.