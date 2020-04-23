Доктор медицинских наук назвал отличие коронавируса COVID-19 от обычной простуды

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов назвал отличие коронавируса COVID-19 от обычной простуды. По данному вопросу врач высказался в разговоре с Максимом Шевченко, интервью размещено на YouTube-канале журналиста.
Как отметил Аверьянов, в большинстве случаев COVID-19 наблюдается аносмия – у заболевшего снижается обоняние, теряются вкусовые ощущения. По словам специалиста, наличие подобного симптома с довольно высокой долей вероятности говорит о заражении коронавирусом.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики назвали самый опасный для окружающих период развития недуга у пациента с COVID-19.