Доктор медицинских наук назвал отличие коронавируса COVID-19 от обычной простуды

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23 апреля 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Медики и пациент, Sputnik / globallookpress.com

Доктор медицинских наук Александр Аверьянов назвал отличие коронавируса COVID-19 от обычной простуды. По данному вопросу врач высказался в разговоре с Максимом Шевченко, интервью размещено на YouTube-канале журналиста.

Как отметил Аверьянов, в большинстве случаев COVID-19 наблюдается аносмия – у заболевшего снижается обоняние, теряются вкусовые ощущения. По словам специалиста, наличие подобного симптома с довольно высокой долей вероятности говорит о заражении коронавирусом.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики назвали самый опасный для окружающих период развития недуга у пациента с COVID-19.