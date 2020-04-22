Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

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22 апреля 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Life

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, АГН Москва / globallookpress.com

Самыми опасными пациентами с коронавирусом COVID-19 являются люди, которые выглядят внешне здоровыми. Об этом журналистам рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора.

Как отметил парламентарий, ставший собеседником интернет-издания Life, особенность коронавирусной инфекции состоит в том, что в 40–60% случаев у заболевшего человека не наблюдается никаких симптомов. У зараженного вырабатывается иммунитет, при этом он передает COVID-19 людям, которые входят в группу риска по данному недугу.

Ранее в среду сообщалось, что анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин обозначил требующие срочного обращения к врачам возможные симптомы коронавируса.