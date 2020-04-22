Реаниматолог назвал требующие срочного обращения к врачам возможные симптомы COVID-19

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин рассказал, при каких возможных признаках заражения коронавирусом COVID-19 необходимо безотлагательно вызывать скорую помощь. По данному вопросу специалист высказался в радиоэфире.
Бородкин, ставший собеседником журналистов радиостанции «Говорит Москва», в частности, назвал следующие сигналы человеческого организма:
1. резкое повышение температуры тела;
2. слабость;
3. постоянный и сухой кашель;
4. першение в горле, одышка;
5. ломота;
6. ощущение нехватки воздуха.
Ранее сегодня сообщалось, что работающие в Германии исследователи обозначили «практически единственный» способ передачи коронавируса.