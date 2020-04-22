Реаниматолог назвал требующие срочного обращения к врачам возможные симптомы COVID-19

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22 апреля 2020, 14:11 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин рассказал, при каких возможных признаках заражения коронавирусом COVID-19 необходимо безотлагательно вызывать скорую помощь. По данному вопросу специалист высказался в радиоэфире.

Бородкин, ставший собеседником журналистов радиостанции «Говорит Москва», в частности, назвал следующие сигналы человеческого организма:

1. резкое повышение температуры тела;

2. слабость;

3. постоянный и сухой кашель;

4. першение в горле, одышка;

5. ломота;

6. ощущение нехватки воздуха.

Ранее сегодня сообщалось, что работающие в Германии исследователи обозначили «практически единственный» способ передачи коронавируса.