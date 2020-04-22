Ученые назвали «практически единственный» способ передачи коронавируса COVID-19

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22 апреля 2020, 10:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Медицинская маска, Jan Woitas / globallookpress.com

«Практически единственным» способом заражения смертельно опасным COVID-19 является продолжительный и близкий контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией. Об этом заявили немецкие ученые, говорится в заметке, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет РБК, к своему выводу сотрудники Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна пришли по итогам исследования, проведенного в городе Хайнсберге. На территории данного населенного пункта было зарегистрировано свыше 1 400 случаев COVID-19, 46 инфицированных пациентов скончались.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Герман Греф, глава российского Сбербанка, предсказал, когда должен наступить пик распространения коронавируса в стране.