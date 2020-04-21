Российский медик назвал максимальный срок жизни COVID-19 на бытовых поверхностях

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21 апреля 2020, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Sputnik / globallookpress.com

Денис Гусев, врач из Санкт-Петербурга, обозначил максимальный срок жизни смертельно опасного коронавируса COVID-19 на бытовых поверхностностях. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад, выступая в телевизионном эфире.

Как отметил ставший собеседником журналистов канала «78» Гусев, попав на поверхность, COVID-19 сохраняется до трех суток. Если человек прикоснулся к ней и после этого его рука попала в глаза или на слизистую оболочку, может произойти заражение.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора заявили о необратимых поражениях организма у пациентов, которые переболели коронавирусом.