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Российский медик назвал максимальный срок жизни COVID-19 на бытовых поверхностях

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российский медик назвал максимальный срок жизни COVID-19 на бытовых поверхностях
Медик, Sputnik / globallookpress.com

Денис Гусев, врач из Санкт-Петербурга, обозначил максимальный срок жизни смертельно опасного коронавируса COVID-19 на бытовых поверхностностях. По данному вопросу медицинский специалист высказался некоторое время назад, выступая в телевизионном эфире.

Как отметил ставший собеседником журналистов канала «78» Гусев, попав на поверхность, COVID-19 сохраняется до трех суток. Если человек прикоснулся к ней и после этого его рука попала в глаза или на слизистую оболочку, может произойти заражение.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора заявили о необратимых поражениях организма у пациентов, которые переболели коронавирусом.

 

ДЦ

Здоровье

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в сети.

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