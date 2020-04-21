В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом COVID-19

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21 апреля 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В столице Российской Федерации за прошедшие сутки скончались еще 29 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19. Соответствующие сведения распространил сегодня, 21 апреля, московский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В обнародованной информации указывается, что возраст умерших пациентов составлял от 31 года до 94 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.

На данный момент общее число летальных случаев от COVID-19 достигло в городе 233.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медицинский специалист Игорь Степанян назвал главный способ защиты от коронавируса.