В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом COVID-19

В столице Российской Федерации за прошедшие сутки скончались еще 29 человек, у которых диагностировали коронавирус COVID-19. Соответствующие сведения распространил сегодня, 21 апреля, московский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
В обнародованной информации указывается, что возраст умерших пациентов составлял от 31 года до 94 лет. Большинство из них имели сопутствующие заболевания.
На данный момент общее число летальных случаев от COVID-19 достигло в городе 233.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медицинский специалист Игорь Степанян назвал главный способ защиты от коронавируса.