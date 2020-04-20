Медики назвали грозящие пережившим самоизоляцию из-за COVID-19 людям болезни

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 апреля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Врач, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Медицинские специалисты назвали недуги, которые грозят людям, пережившим самоизоляцию из-за распространения коронавируса COVID-19. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных СМИ.

Как пишет РИА Новости, врачи предсказали, что после пандемии коронавируса произойдет всплеск гипертонических кризов и ишемических болезней сердца. Причиной этого станет то, что находящиеся в самоизоляции люди малоподвижны. Также должны отрицательным образом сказаться их несбалансированное питание и дефицит общения.

Ранее сообщалось, что российский парламентарий Наталья Поклонская в связи со вспышкой коронавируса попросила жителей страны временно воздержаться от поездок в Крым.