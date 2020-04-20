Наталья Поклонская призвала россиян не ездить в Крым во время эпидемии коронавируса

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20 апреля 2020, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]

Наталья Поклонская, фото: Telegram-канал депутата

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, поддержала обращение главы Крыма Сергея Аксенова, попросившего жителей страны воздержаться от поездок в регион во время эпидемии коронавируса COVID-19. Соответствующий пост размещен в Telegram-канале парламентария.

«Практически все случаи коронавируса на полуострове были привозными — в основном из Москвы. Впереди лето, и каждый сможет отдохнуть на крымском побережье — при условии, что мы сможем предотвратить массовое распространение вируса на полуострове», - написала Поклонская.

Кроме того, законодатель призвала россиян временно ограничить переезды из одного субъекта Федерации в другой.

«Если случилось так, что Москва приняла на себя основной удар, давайте все вместе сохраним другие регионы России — не допустим распространения заразы в субъекты нашей огромной страны. Нужно ограничить поездки и исключить возможность завоза вируса в регионы. Надеюсь на понимание и желаю всем нам скорейшего избавления от страха, карантина и вируса», - отметила Наталья Поклонская.

Ранее сообщалось, что российский депутат призвала расследовать возможную причастность Соединенных Штатов к появлению COVID-19.