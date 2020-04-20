Доктор медицинских наук назвал главный способ защиты от коронавируса COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 апреля 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Жительница Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Главным способом защиты от смертельно опасного коронавируса COVID-19 является соблюдение социальной дистанции. Об этом, выступая в телевизионном эфире, рассказал некоторое время назад доктор медицинских наук Игорь Степанян.

Специалист, ставший собеседником журналистов канала «Звезда», добавил, что маску можно носить на тех улицах, где есть большое скопление людей. После возвращения домой следует тщательно помыть руки и промыть нос с помощью морской воды, рекомендовал Степанян.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи назвали недуги, которые угрожают людям, пережившим самоизоляцию из-за распространения коронавируса.