Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» процитировал американского кардиолога Харлана Крумгольца, отметившего, что COVID-19 оказывает негативное воздействие не только на легкие, но и на сердце, печень, почки и другие органы.
Также в процитированной публикации говорится, что медики из Гонконга заявили о способности коронавируса снижать функции легких на 20-30% у излечившихся от болезни людей.
Ранее сегодня сообщалось, что исследователи назвали единственный надежный способ победить пандемию COVID-19.