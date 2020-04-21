Врачи заявили о необратимых поражениях организма у переболевших коронавирусом

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21 апреля 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Медики, globallookpress.com

Поражения организма у пациентов, переболевших коронавирусом COVID-19, носят необратимый характер. К соответствующему выводу пришли зарубежные медицинские специалисты, говорится в материале, размещенном в блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» процитировал американского кардиолога Харлана Крумгольца, отметившего, что COVID-19 оказывает негативное воздействие не только на легкие, но и на сердце, печень, почки и другие органы.

Также в процитированной публикации говорится, что медики из Гонконга заявили о способности коронавируса снижать функции легких на 20-30% у излечившихся от болезни людей.

Ранее сегодня сообщалось, что исследователи назвали единственный надежный способ победить пандемию COVID-19.