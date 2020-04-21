Ученые назвали единственный эффективный способ победить коронавирус COVID-19

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21 апреля 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ]

Медики, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Ученые обозначили единственный надежный способ победить разворачивающуюся в настоящий момент в мире пандемию коронавируса COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном в зарубежном сегменте интернета.

Как информирует портал Science Alert, исследователи пришли к выводу, что одолеть болезнь можно только с помощью массовой вакцинации.

В процитированной публикации говорится, что просто переболеть коронавирусом недостаточно, стойкий иммунитет к недугу в этом случае не появляется. Издание привело высказывание профессора из Франции Эрика Вивье, который заметил, что для формирования необходимого количества антител против COVID-19 в человеческом организме требуется три недели. Между тем, даже при таком условии защита от инфекции будет действовать всего три месяца.

Ранее сегодня сообщалось, что в Москве скончались еще 29 человек, зараженных коронавирусом.