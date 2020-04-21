Вирусологи из Германии назвали главный путь заражения COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

21 апреля 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ]

Медик, Xinhua / globallookpress.com

Работающие в ФРГ ученые назвали главный путь заражения смертельно опасным коронавирусом COVID-19. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует издание «Русская весна», сотрудники Института вирусологии Германии провели эксперимент, по итогам которого выяснилось, что основным способом передачи инфекции является непосредственный продолжительный контакт с ее носителем. Также специалисты определили, что вероятность заражения в результате контакта с дверными ручками и другими поверхностям в общественных местах является крайне низкой.

Ранее во вторник стало известно, что COVID-19 стал причиной смерти еще 29 человек в российской столице.