Греф озвучил результат математического прогноза о пике коронавируса в России

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21 апреля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Лента.ру»

Глава Сбербанка Герман Греф, Anton Belitsky / globallookpress.com

Герман Греф, глава Сбербанка, рассказал, когда в Российский Федерации должен наступить пик распространения смертельно опасного коронавируса COVID-19. По данному вопросу Греф высказался в разговоре с представителями СМИ.

В Сбербанке, по словам его руководителя, подготовили прогноз, основывающийся на математической модели и опыте других государств, столкнувшихся со вспышкой COVID-19. Согласно результатам данного прогноза, пик эпидемии наступит в России примерно с 5 по 10 мая.

Ранее во вторник сообщалось, что петербургский медик Денис Гусев назвал максимальный срок жизни коронавируса на бытовых поверхностях.