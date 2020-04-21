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Греф озвучил результат математического прогноза о пике коронавируса в России

, 15:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Лента.ру»

Греф озвучил результат математического прогноза о пике коронавируса в России
Глава Сбербанка Герман Греф, Anton Belitsky / globallookpress.com

Герман Греф, глава Сбербанка, рассказал, когда в Российский Федерации должен наступить пик распространения смертельно опасного коронавируса COVID-19. По данному вопросу Греф высказался в разговоре с представителями СМИ.

В Сбербанке, по словам его руководителя, подготовили прогноз, основывающийся на математической модели и опыте других государств, столкнувшихся со вспышкой COVID-19. Согласно результатам данного прогноза, пик эпидемии наступит в России примерно с 5 по 10 мая.

Ранее во вторник сообщалось, что петербургский медик Денис Гусев назвал максимальный срок жизни коронавируса на бытовых поверхностях.

 

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