Назван самый опасный для окружающих период развития недуга у зараженного COVID-19

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22 апреля 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Китая, Zhao Zhongzhi / globallookpress.com

Китайские специалисты в области здравоохранения назвали самый опасный для окружающих период развития болезни у человека, зараженного коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежной прессы.

Как информирует издание Nature Medicine, врачи обследовали более 90 пациентов Восьмой народной больницы Гуанчжоу и выяснили, что пик заразности больного с COVID-19 наступает в первый день появления симптомов недуга. Затем вероятность передачи инфекции окружающим людям постепенно снижается в течение 21 дня.

Ранее в среду сообщалось, что бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поведал о самых опасных пациентов с коронавирусом.