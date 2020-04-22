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Назван самый опасный для окружающих период развития недуга у зараженного COVID-19

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Назван самый опасный для окружающих период развития недуга у зараженного COVID-19
Жители Китая, Zhao Zhongzhi / globallookpress.com

Китайские специалисты в области здравоохранения назвали самый опасный для окружающих период развития болезни у человека, зараженного коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах зарубежной прессы.

Как информирует издание Nature Medicine, врачи обследовали более 90 пациентов Восьмой народной больницы Гуанчжоу и выяснили, что пик заразности больного с COVID-19 наступает в первый день появления симптомов недуга. Затем вероятность передачи инфекции окружающим людям постепенно снижается в течение 21 дня.

Ранее в среду сообщалось, что бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко поведал о самых опасных пациентов с коронавирусом.

 

ДЦ

Общество

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Геннадий Онищенко рассказал о самых опасных пациентах с коронавирусом COVID-19

Самыми опасными пациентами с коронавирусом COVID-19 являются люди, которые выглядят внешне здоровыми. Об этом журналистам рассказал Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ, экс-глава Роспотребнадзора.

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