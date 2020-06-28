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Диетолог назвала продукты, без которых нельзя похудеть

, 19:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Диетолог назвала продукты, без которых нельзя похудеть
фото: овощи на пару, pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продуты, без которых невозможно похудеть. По ее словам, худеющим людям стоит не забывать пить много жидкости, в также есть овощи, где много воды, например, огурцы.

«Те овощи и зелень, которые при переваривании требуют много энергии, это прекрасно для избавления от лишних калорий!» - пояснила она, отметив, что в свой рацион нужно добавить клетчатку, поскольку пищевые волокна выводят жир.

Соломатина советует есть больше капусты, в которой содержится тартроновая кислота. Однако женщинами с проблемами щитовидной железы следует проконсультироваться с врачом перед употреблением, чтобы не получить обратный эффект – полноту, уточнила она.

Диетолог также советует обратить внимание на сельдерей, бобовые, которые уменьшают уровень сахар в крови и дают чувство насыщения, а также черный и красный перец, имбирь, которые повышают температуру тела, стимулируя пищеварение и обмен веществ. По ее словам, вместо сахара в чай и кофе можно добавлять корицу, ваниль или съесть кусочек темного шоколада, орешки (кедровые) и семечки.

«Эти корнеплоды (репка, топинамбур) содержат огромное количество полезных веществ, клетчатку. Они похожи на картофель, при этом содержат в разы меньше крахмала. Топинамбур, кроме того, дает организму инсулин, который является профилактическим средством диабета», - рассказала она, отметив, что они могут стать хорошей заменой картофеля.

Хлеб для тостов можно хранить в морозилке для видоизменения крахмала, а в первой половине дня полезно употреблять одно-два яйца, например, яичницу с помидорами для повышения активности мозга, объяснила диетолог. Есть нужно не спеша, а прием пищи можно начать с маленькой порции овощного салата, который перебьет аппетит, рекомендует она.

БА

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