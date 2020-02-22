Названы продукты, которые можно есть ночью и худеть

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22 февраля 2020, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fit for Fun

Фото: pixabay.com

Врачи объяснили, что определённый список продуктов в качестве позднего ужина может способствовать росту и укреплению мышц, улучшению сна, а также стимулированию жирового обмена в организме. «Есть и худеть» - вот новый девиз для любителей вкусно покушать ночью, но оставаться с красивой талией.

Специалисты предлагают добавить в свой рацион сыр тофу и постное мясо, которые содержат высококачественные белки и активизируют рост мышечных волокон. Кроме того, эти продукты помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Также в этом поможет 15-20 граммов миндаля.

Семга, тунец, сардины и скумбрия за счет белка и омега – 3 жирные кислоты позволяют поддерживать физиологические процессы организма, которые не дают полнеть. А содержащийся в яйцах триптофан улучшит сон и поможет сохранить мышцы.

Авокадо, считают врачи, за счет олеиновой кислоты способствует эффективному сжиганию лишнего жира и утоляет чувство голода на всю ночь.

Помимо перечисленных продуктов, эксперты советуют употреблять на ночь 50-100 граммов творога.

Ранее врачи перечислили очень калорийные и жирные продукты, которые следует обязательно употреблять.