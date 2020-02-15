Диетологи перечислили обязательных для употребления пять очень калорийных продуктов

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15 февраля 2020, 14:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Врачи перечислили очень калорийные и жирные продукты, которые следует обязательно употреблять. По их словам, они приносят здоровью «гораздо больше пользы», чем может показаться на первый взгляд.

Специалисты в сфере питания назвали орехи и ореховое масло важным продуктом для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, углеводов в рационе и поддержания нормального веса. При этом суточная доза должна составлять не более 50 г.

Другим полезным продуктом является авокадо. В нем содержатся ненасыщенные жирные кислоты, фолиевая кислота и олеиновая кислота, клетчатка. Эксперты отметили, что полезные вещества способствуют уменьшению воспаления, понижению давления, препятствует появлению ожирения и диабета.

Кроме того, диетологи назвали семена льна, которые богаты клетчаткой и включает в себя альфа-линоленовую кислоту, которая помогает защищать организм от образования рака и болезней сердца.

Также эксперты назвали темный шоколад (не менее 70% какао), который улучшает работу внутренних органов и повышает иммунитет, а оливковое масло положительно влияет на состояние сосудов, сердца, мозга, предотвращает возникновение тромбов.

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