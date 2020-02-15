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В Роспотребнадзоре объяснили, чем опасен недостаток воды для организма

, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

В Роспотребнадзоре объяснили, чем опасен недостаток воды для организма
Фото: pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, с чем может быть связана потеря аппетита. По их мнению, недостаток воды в организме является главным фактором проблем с пищеварением и несет негативное воздействие на организм.

«Вода жизненно важна для организма как универсальный растворитель и смазывающее вещество, она обеспечивает транспортирование питательных веществ и продуктов метаболизма. Она также играет роль в регулировании температуры тела. Снижение количества воды в организме может быть вызвано либо недостаточным потреблением, либо чрезмерным выделением (рвота, пот, ожоги и пр.)», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Эксперты отметили, что недостаток воды в организме вызывает головную боль, усталость, потерю аппетита, покраснение кожи, головокружение, сухость во рту, сухость глаз и ощущение жжения в желудке. Уточняется, что выпитая за день жидкость должна составлять 2-4% от массы тела взрослого человека, а для ребенка - от 10 до 15 %.

«В жировой ткани воды очень мало, так что процентное содержание воды в организме больше у худых людей», - добавили в ведомстве.

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