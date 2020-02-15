Врач перечислил главные угрозы прихода ранней весны для организма

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15 февраля 2020, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Врач-геронтолог, кардиолог Юрий Конев предупредил об опасностях раннего прихода весны для организма человека. Эксперт объяснил, кому стоит быть аккуратнее в этот период.

Кардиолог отметил, что люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, как правило, более чувствительны к резким перепадам атмосферного давления. По его словам, они могут испытывать головные боли, обострение сосудистых заболеваний, в том числе боль в сердце и суставах. В первую очередь, это касается людей преклонного возраста, считает он.

«… большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления … Следите за прогнозами погоды. Если обещают аномальные погодные условия, необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки», - пояснил врач.

Конев добавил, что следует отказаться от употребления алкогольных напитков, жирной пищи и курения и начать правильно питаться, придерживаться здорового сна и проводить больше времени с семьей.

Ранее климатолог заявил, что зима закончилась и начала переходить в весну.