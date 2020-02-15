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Климатолог предупредил о раннем переходе зимы в весну

, 07:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

Климатолог предупредил о раннем переходе зимы в весну
Фото: pixabay.com

Заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук, климатолог Владимир Семенов заявил, что зима в Москве закончилась и начала плавный переход в весну. По его словам, в этом году она, скорее всего, уже не вернется.

«Думаю, зима уже закончилась и мы в какой-то степени переходим в весну. Я думаю, что морозов уже не будет. Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода – и все начинает таять», - пояснил он

Климатолог отметил, что причиной теплой зимы стал очень высокий индекс переноса с Северной Атлантики на континент атмосферного воздуха. Семенов отметил, что эти колебания сохранятся до конца февраля. При этом он считает, что гостей и жителей столицы ожидает теплая погода в начале марта.

Ранее синоптики сообщили, что снег в Москве может растаять еще до прихода весны.

БА

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