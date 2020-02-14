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Снег в Москве может растаять еще до прихода весны

, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Метеоновости

Снег в Москве может растаять еще до прихода весны
сугроб в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Синоптики в пятницу сообщили, что снег в Москве может растаять еще до прихода весны. Предполагается, что уже на следующей неделе в столицу придет атлантический циклон, который принесет теплый воздух.
 
На будущей неделе в дневное время в Москве потеплеет до плюс пяти градусов. Сугробы будут буквально исчезать на глазах. Вероятно, в весеннюю пору столица России вступит без каких-либо следов снега.
 
В настоящий момент высота снежного покрова в городе колеблется от 4 сантиметров в центре до 10 сантиметров на окраинах. В Московской области наиболее высокие сугробы зафиксированы на востоке – до 16 сантиметров. Меньше всего снега замечено на юге – около 5 сантиметров.
ЕТ

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