Синоптики в пятницу сообщили, что снег в Москве может растаять еще до прихода весны. Предполагается, что уже на следующей неделе в столицу придет атлантический циклон, который принесет теплый воздух.

На будущей неделе в дневное время в Москве потеплеет до плюс пяти градусов. Сугробы будут буквально исчезать на глазах. Вероятно, в весеннюю пору столица России вступит без каких-либо следов снега

В настоящий момент высота снежного покрова в городе колеблется от 4 сантиметров в центре до 10 сантиметров на окраинах. В Московской области наиболее высокие сугробы зафиксированы на востоке – до 16 сантиметров. Меньше всего снега замечено на юге – около 5 сантиметров.