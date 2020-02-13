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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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Синоптики прогнознозируют погоду в марте по центру России в пределах климатической нормы

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Синоптики прогнознозируют погоду в марте по центру России в пределах климатической нормы
Konstantin Mikhailov, globallookpress.com

Синоптики прогнозируют погоду в марте по европейской территории России в пределах климатической нормы.
Сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что в Москве в марте температура воздуха ожидается около нормы и чуть выше.

По ночам в столичном регионе возможны заморозки до - 5 градусов. По прогнозу синоптиков, днем воздух будет прогреваться до +6.

В Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Калмыкии,  на юге России,  днем температура будет повышаться до плюс 10-15 градусов, но возможны ночные заморозки до - 5 градусов. В Краснодарском крае и на Северном Кавказе в марте возможно до + 20 градусов.

Также в Свердловской, Челябинской, Курганской областях – на Урале: днем плюсовые температуры, во второй половине марта до + 3-8 градусов, а ночью возможны 15-градусные морозы.

В первом весеннем месяце немного теплее, чем обычно, может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала.

Около климатической нормы температура ожидается в дальних регионах страны: на Чукотке, Камчатке, Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На остальной части Дальнего Востока будет теплее климатической нормы примерно на один градус.

ИЧ

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