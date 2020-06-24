Энтомолог назвал полезные свойства саранчи для человека

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24 июня 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мир24

фото: саранча, pixabay.com

Энтомолог, кандидат биологических наук Юрий Гниненко объяснил, чем может быть полезна саранча для человеческого организма. Своим мнение он поделился в беседе с телеканалом «Мир 24».

«В некоторых странах жареную саранчу можно купить, как семечки – вполне съедобная вещь, почти чистый белок, правда, там крылышки, хитин, но зато приятно хрустит на зубах. Питаться ею можно, никаких проблем здесь не возникает», -поясни он.

Кроме того, Гниненко не исключает, что где-то есть и «засахаренная саранча» - конфетки. По его словам, включение такой пищи в свой рацион просто «дело привычки».

Однако другой полезной функции саранчи он не видит. Гниненко добавило, что эти насекомые уничтожают всю растительность ив той местности, на которую прилетает. Такие места обрабатывают пестицидами, пояснил он.