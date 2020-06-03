Научный журналист оценил угрозу нашествия саранчи

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3 июня 2020, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Научный журналист Максим Руссо рассказал о нашествии саранчи в южных регионах России. Он развеял мифы о библейских масштабах произошедшего, а также оценил меры борьбы, предпринимаемые на местах нашествия насекомых.

По словам Руссо, рои саранчи перекочевали в Россию из других стран, где их заметили еще в 2018 году, когда на юге Аравийского полуострова неожиданно прошли два мощных циклона, которые привели к обильным осадкам.

"Саранча размножилась очень сильно, а затем перешла из оседлой стадии в перелетную, кочевую, стала образовывать большие стаи. А потом, когда влага и корм кончились, она приступила к миграции", - отметил он.



Журналист считает, что южные регионы находится на периферии распространения, поэтому Россия сможет справиться с данным нашествием.