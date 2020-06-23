Ученые рассказали о диете, которая может помочь в борьбе с раком молочной железы

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23 июня 2020, 18:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nature Communications

суп, pixabay.com

Медики и диетологи из Италии, Нидерландов и США провели клинические испытания и выяснили, какая диета может помочь в борьбе с раком молочной железы. Этот тип питания усиливает эффект начальных этапов химиотерапии.

В исследовании принимали участие пациенты, которые проходили химиотерапию, назначенную в качестве первого шага лечения – еще до проведения операции.

Речь идет об использовании низкокалорийной диеты с пониженным содержанием белков и аминокислот. В этой системе питания рекомендуется употреблять супы на растительной основе, жидкости и чай. По мнению ученых, имитация голода для организма способна защитить здоровые клетки от химиотерапии, а раковые клетки – сделать более уязвимыми для лечения.

Авторы исследования считают, что если у пациентки нет противопоказаний, то она может применять данный метод в качестве дополнительной помощи во время лечения ранних стадий рака молочной железы. Планируется выяснить, насколько эффективна диета при других формах заболевания.