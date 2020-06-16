Специалист порекомендовала россиянам есть сезонные продукты

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16 июня 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото:pixabey

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, как не повредить здоровью в условиях экономии средств на фоне пандемии коронавируса.

Из-за сокращения доходов в период пандемии коронавируса россияне стали экономить на еде. Они чаще начали покупать продукты низкого ценового сегмента. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва подчеркнула, что употребление дешевых, некачественных продуктов ведет к большим проблемам со здоровьем.

«В кризисные периоды люди часто начинают обращаться к продуктам, которые доступны им по ценовой политике. Отдают предпочтение, в том числе рафинированным продуктам, большому количеству продуктов, содержащих простые углеводы полуфабрикатам. Однако преимущественное использование таких продуктов в рационе питания постепенно ведет к различным заболеваниям», - отметила диетолог.