Тренер дала рекомендации по возвращению стройной фигуры

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 июня 2020, 13:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: бег в парке, pixabay.com

Тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова рассказала, как вернуть спортивную форму после выхода из режима самоизоляции. По ее словам, за время сидения дома тело сформировало новые привычки.

«… нам снова придётся адаптироваться к режиму дня, возвращать в свою жизнь физическую активность … Если во время карантина вы не уделяли должного внимания физическим упражнениям, то, возобновляя регулярные тренировки, придерживайтесь принципа постепенности», - пояснила она RT.

Уварова советует сначала делать два-три раза в неделю лёгкую тренировку по 40 минут в день (пресс, бег, плавание или быстрая ходьба). Она также обратила внимание на ежедневный режим питания: «Три раза в день и перекусывайте полезными снеками, если чувствуете сильный голод».

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