Как похудеть после карантина

Аргументы Недели → Общество 13+

9 июня 2020, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Овощи. Фото: pixabay.com

В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса, набранного за время самоизоляции. Специалисты утверждают, что если следовать рекомендациям, то похудеть можно без особых проблем.

Эксперты советуют на 15-30% снизить суточное потребление калорий и уделять время физнагрузкам, в частности, в день проходить не менее 10 тысяч шагов. Для формирования правильного режима питания завтракать нужно в первый час после пробуждения, ужинать за 3-4 часа до сна и увеличить интервалы между приемами пищи до 3,5-4 часов. Не стоит забывать и про «правило тарелки», при котором ее половину занимают овощи, четверть – медленные углеводы, еще четверть – нежирный белок. При этом в течение дня важно пить больше воды и есть фрукты.