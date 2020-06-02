В Роскачестве рекомендовали избегать регулярного употребления водопроводной воды

В Роскачестве провели проверку водопроводной воды и питьевой бутилированной. Специалисты рекомендовали избегать регулярного употребления воды из-под крана для питья.
В ведомстве заявили, что водопроводная вода соответствует всем нормам, однако более пригодной для питья является именно вода в бутылках. В воде из-под крана содержится больше аммиака, нитратов, нитрит-ионов и повышенной альфа-активности. Все это при регулярном употреблении может негативно сказаться на здоровье.
«Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов», - добавили эксперты. Отмечается, что водопроводная вода для проб была взята в одном из домов московского района Беговой.