В Роскачестве объяснили, как алкоголь сказывается на фигуре

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели» ]

Вино. Фото: pixabay.com

В Роскачестве рассказали, как алкоголь может сказываться на фигуре. Оказалось, что спиртное может не только замедлить процесс похудения, но и стать причиной набора лишних килограммов.

Эксперты заявили, что чем слаще выбранное вино, тем больше его калорийность. При этом одними из самых калорийных напитков оказались коньяк и ликер, в которых на 100 миллилитров содержится 240 и 327 килокалорий соответственно.

Пристально следящим за фигурой рекомендовали выбирать сухое вино, да и того не выпивать больше бокала. Специалисты объяснили, что даже немного алкоголя может привести к появлению отеков и похмелью.