Эпидемиолог назвала периоды максимальной заразности основных источников коронавируса

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10 июня 2020, 11:29 [ «Аргументы Недели» ]

фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Эпидемиолог и технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове назвала наиболее активный период распространения новой коронавирусной инфекции между людьми.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», - пояснила она на брифинге.

Эксперт отметила, что, исходя из данных проведенных в США и Германии исследований, пациенты с легкими и умеренными симптомами COVID-19 наиболее заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни, но при тяжелом течении заболевания период может увеличиться. Она добавила, что бессимптомные носители инфекции реже всего являются распространителями.