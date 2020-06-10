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Могут ли антитела защитить от заражения коронавирусом, объяснил эксперт

, 09:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Могут ли антитела защитить от заражения коронавирусом, объяснил эксперт
Фото: прогулка, Roman Denisov,globallookpress.com

Руководитель научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев оценил эффективность антител в защите от новой коронавирусной инфекции. Он объяснил, какова вероятность избежать повторного заражения, сообщает kp.ru.

«Пока можно лишь делать предположения, опираясь на истории иммунной защиты у переболевших наиболее близким родственником нынешнего коронавируса - SARS-CoV-1. У людей, перенесших эту инфекцию иммунитет сохранялся в среднем в течение около 2 лет. Так что есть гипотеза, что и после нынешнего коронавируса может быть такая иммунная защита», - пояснил он.

По его словам, еще нет прямых доказательств того, что антитела позволят избежать заражения COVID-19. Однако Исаев отметил, что сейчас на эту тему ведется различные исследования.

Ранее вирусолог рассказал, кому необходимо пройти тест на антитела к коронавирусу. 

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