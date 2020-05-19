Эпидемиолог рассказал, как долго может сохраняться иммунитет к COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

19 мая 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Лаборатория. Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что людям, переболевшим коронавирусом COVID-19, не стоит рассчитывать на формирование длительного иммунитета. Специалист отметил, что антитела в среднем остаются в организме человека около полугода.

«Думаю, рассчитывать на формирование устойчивого, длительного иммунитета к коронавирусу вряд ли возможно… К сожалению, для респираторных инфекций, среди которых грипп, - это классический пример, даже после вакцинации иммунитет больше чем на полгода не сохраняется», - заявил Горелов.

Он добавил, что по наличию определенных антител в организме человека можно определить, болен ли он до сих пор или уже переболел коронавирусом.