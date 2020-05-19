Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Эпидемиолог рассказал, как долго может сохраняться иммунитет к COVID-19

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Эпидемиолог рассказал, как долго может сохраняться иммунитет к COVID-19
Лаборатория. Фото: pixabay.com

Эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов предупредил, что людям, переболевшим коронавирусом COVID-19, не стоит рассчитывать на формирование длительного иммунитета. Специалист отметил, что антитела в среднем остаются в организме человека около полугода.

«Думаю, рассчитывать на формирование устойчивого, длительного иммунитета к коронавирусу вряд ли возможно… К сожалению, для респираторных инфекций, среди которых грипп, - это классический пример, даже после вакцинации иммунитет больше чем на полгода не сохраняется», - заявил Горелов.

Он добавил, что по наличию определенных антител в организме человека можно определить, болен ли он до сих пор или уже переболел коронавирусом.

АБ

Экономика

Чубайс считает нефтяной рынок «дохлой лошадью» и предлагает: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»

Чубайс считает нефтяной рынок «дохлой лошадью» и предлагает: «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс, прокомментировал ситуацию с обвалом нефтяного рынка, известной поговоркой о «дохлой лошади». «Если лошадь сдохла, надо с нее слезть», — процитировал Чубайс ковбойскую мудрость.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью