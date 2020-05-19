Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Сильный иммунитет может пойти во вред при заражении COVID-19

, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Сильный иммунитет может пойти во вред при заражении COVID-19
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Существует мнение, что в период пандемии коронавируса нужно укреплять иммунитет, чтобы избежать заражения. Однако врач Сергей Длин предупредил, что чересчур сильный иммунитет может лишь навредить при заболевании COVID-19.

«Агрессивный иммунитет является причиной химических пневматозов, пневмоний, которые вызывает коронавирус. Идет цитокиновый шторм в легких, формируется тромбоз, альвеолы не могут активно заполняться воздухом, начинается эта проблема, из-за этого идут смерти», - объяснил эксперт.

Врач отметил, что важен в первую очередь не сильный иммунитет, а способность лимфоцитов распознавать вирус как угрозу для организма, передает Мир24.

АБ

В мире

Обнародована запись телефонного разговора Байдена и Порошенко о миллиардной взятке

Обнародована запись телефонного разговора Байдена и Порошенко о миллиардной взятке

Андрей Деркач, депутат Верховной Рады, обнародовал запись разговора между Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, в ходе которого поднимается тема взятки в размере миллиарда долларов

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью