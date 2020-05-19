Сильный иммунитет может пойти во вред при заражении COVID-19

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19 мая 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Существует мнение, что в период пандемии коронавируса нужно укреплять иммунитет, чтобы избежать заражения. Однако врач Сергей Длин предупредил, что чересчур сильный иммунитет может лишь навредить при заболевании COVID-19.

«Агрессивный иммунитет является причиной химических пневматозов, пневмоний, которые вызывает коронавирус. Идет цитокиновый шторм в легких, формируется тромбоз, альвеолы не могут активно заполняться воздухом, начинается эта проблема, из-за этого идут смерти», - объяснил эксперт.

Врач отметил, что важен в первую очередь не сильный иммунитет, а способность лимфоцитов распознавать вирус как угрозу для организма, передает Мир24.