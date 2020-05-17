Можно ли пытаться укрепить иммунитет при помощи лекарств

Врач Михаил Костинов объяснил, стоит ли пытаться стимулировать иммунитет при помощи таблеток. Специалист посоветовал в первую очередь обратить внимание на образ жизни и питание.
Костинов рассказал, что искусственное изменение иммунного ответа специалисты применяют лишь в отдельных случаях, например, если дело касается больных ВИЧ или онкологией. При этом используются сильнодействующие препараты с рядом значительных побочных эффектов. Людям без серьезных болезней стоит непременно проконсультироваться с врачом.
«В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача», - заявил медик.