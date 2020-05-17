Можно ли пытаться укрепить иммунитет при помощи лекарств

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17 мая 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АиФ

Таблетки. Фото: pixabay.com

Врач Михаил Костинов объяснил, стоит ли пытаться стимулировать иммунитет при помощи таблеток. Специалист посоветовал в первую очередь обратить внимание на образ жизни и питание.

Костинов рассказал, что искусственное изменение иммунного ответа специалисты применяют лишь в отдельных случаях, например, если дело касается больных ВИЧ или онкологией. При этом используются сильнодействующие препараты с рядом значительных побочных эффектов. Людям без серьезных болезней стоит непременно проконсультироваться с врачом.

«В разгар эпидемии принимать препараты для повышения врожденного иммунитета рекомендуется лишь людям из групп риска только по назначению врача», - заявил медик.