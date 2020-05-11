Диетолог назвала простой способ укрепить иммунитет

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11 мая 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина дала рекомендации по поддержанию иммунитета, особенно в период непростой эпидемиологической ситуации в России.

«Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета - это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин. Нужно уделять внимание сну не менее 6 часов в сутки, большинству нужно семь - восемь часов», - пояснила она.

Шарошкина призвала отказаться от «булочек» и «конфет», а также экспериментов с питанием: голодания, диет и монодиет. По ее словам, это негативно скажется на иммунной поддержке организма. Кроме того, врач советует добавить в ежедневный рацион мясо, молочные продукты, птицу, рыбу, фрукты, орехи и авокадо.

Эксперт напомнила, что физическая нагрузка позволит снизить стресс и чувство тревоги.