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Академик объяснил, от чего зависит иммунитет человека к COVID-19

, 16:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Академик объяснил, от чего зависит иммунитет человека к COVID-19
пробирки, pixabay.com
Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов в пятницу рассказал, от чего зависит иммунитет человека к коронавирусу нового типа.
 
Ученый отметил, что организм некоторых пациентов, победивших COVID-19, может не выработать иммунитет против заболевания. Камалов подчеркнул, что если вирус попадает в человеческий организм в небольшой концентрации, а иммунитет быстро с ним справляется, то антитела могут не выработаться в достаточном количестве.
 
Однако, при тяжелом течении болезни, когда человеку для выздоровления понадобилось много лекарств, организм также может не получить иммунитет от коронавируса.
 
Эксперт заметил, что антитела обязательно появляются у пациентов, победивших COVID-19 естественным путем и переболевших в среднетяжелой форме.
ЕТ

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