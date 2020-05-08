Академик объяснил, от чего зависит иммунитет человека к COVID-19

Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН, доктор медицинских наук Армаис Камалов в пятницу рассказал, от чего зависит иммунитет человека к коронавирусу нового типа.

Ученый отметил, что организм некоторых пациентов, победивших COVID-19, может не выработать иммунитет против заболевания. Камалов подчеркнул, что если вирус попадает в человеческий организм в небольшой концентрации, а иммунитет быстро с ним справляется, то антитела могут не выработаться в достаточном количестве.

Однако, при тяжелом течении болезни, когда человеку для выздоровления понадобилось много лекарств, организм также может не получить иммунитет от коронавируса.