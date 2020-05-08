Количество жертв COVID-19 в мире превысило 270 тысяч

В мире количество жертв коронавируса нового типа к настоящему моменту превысило 270 тысяч. Соответствующую информацию предоставил днем в пятницу, 8 мая, американский университет Джонса Хопкинса.

Известно, что коронавирусная инфекция унесла жизни 270 020 человек. С начала эпидемии в мире вылечились более 1 292 672 человек, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 3 864 696.