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Количество жертв COVID-19 в мире превысило 270 тысяч

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество жертв COVID-19 в мире превысило 270 тысяч
пробирка, pixabay.com
В мире количество жертв коронавируса нового типа к настоящему моменту превысило 270 тысяч. Соответствующую информацию предоставил днем в пятницу, 8 мая, американский университет Джонса Хопкинса.
 
Известно, что коронавирусная инфекция унесла жизни 270 020 человек. С начала эпидемии в мире вылечились более 1 292 672 человек, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 достигло 3 864 696.
 
Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса нового типа пандемией.
ЕТ

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