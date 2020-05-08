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Власти Нидерландов: пик эпидемии COVID-19 в стране пройден

, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Нидерландов: пик эпидемии COVID-19 в стране пройден
Амстердам, pixabay.com
Сотрудник Национального института здравоохранения, ответственный за связи с прессой, Коэн Берендс заявил, что пик распространения COVID-19 на территории страны к настоящему моменту пройден.
 
Согласно последней информации, пик эпидемии коронавируса нового типа пришелся в Нидерландах на конец марта – начало апреля. Подчеркивается, что количество случаев заражения идет на спад, ситуация находится под контролем.
 
Коэн Берендс подчеркнул, что если раньше число голландцев, находившихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, составляло от 1200 до 1300, то в настоящий момент их количество – от 600 до 700. Уточняется, что ограничительные меры в стране сохраняются, чтобы избежать нового роста заболеваемости.
ЕТ

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