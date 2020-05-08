Власти Нидерландов: пик эпидемии COVID-19 в стране пройден

Сотрудник Национального института здравоохранения, ответственный за связи с прессой, Коэн Берендс заявил, что пик распространения COVID-19 на территории страны к настоящему моменту пройден.

Согласно последней информации, пик эпидемии коронавируса нового типа пришелся в Нидерландах на конец марта – начало апреля. Подчеркивается, что количество случаев заражения идет на спад, ситуация находится под контролем.

Коэн Берендс подчеркнул, что если раньше число голландцев, находившихся на лечении в отделениях интенсивной терапии, составляло от 1200 до 1300, то в настоящий момент их количество – от 600 до 700. Уточняется, что ограничительные меры в стране сохраняются, чтобы избежать нового роста заболеваемости.