Вирусолог рассказал, кому необходимо пройти тест на антитела к COVID-19

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30 мая 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: пробирка, pixabay.com

Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов объяснил, кому бесполезно сейчас проходить тестирование на антитела к новой коронавирусной инфекции. По его словам, жители не всех регионов к этому готовы.

«Тестирование можно начинать сейчас, если пик прошел. Если идет затишье, становится меньше заболевших», - пояснил он.

Костинов отметил, что в регионах, где регистрируется рост зараженных, проводить массовое бесплатное тестирование нет смысла. Однако эксперт считает, что от такого исследования «выигрывают» как отдельные граждане, так и власти региона в целом. Он добавил, что человеку важно знать, если у него риск заразиться коронавирусом или нет, а власти на основе результатов смогут сформировать более точную картину эпидемиологической обстановки той или иной местности.

«Важно выяснить иммунопрослойку … Нужно понимать, что, например, 20-30% населения уже имеет иммунитет, а остальные находятся в группе риска и им нужна вакцина», - заключил он.

Ранее АН опубликовали историю пациента, проходившего тест на антитела к коронавирусу.