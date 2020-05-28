Журналист рассказал, как проходит тестирование на антитела

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28 мая 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

фото: шприц, pixabay.com

Записавшийся на забор крови на антитела к новой коронавирусной инфекции журналист рассказал, как проводится тестирование. По его словам, люди с измеренной на входе температурой совершенно не пересекаются друг с другом, а данные о пациентах оперативно заносятся в компьютер, сообщает kp.ru.

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«Когда горожанам начали рассылать выборочные приглашения на тест на антитела, у нас бывало и по пятьсот человек за день. Потом поток понемногу иссяк. Например, сегодня утром часа за четыре у нас побывало всего человек пятьдесят. Но когда в новостях объявили о записи для всех желающих, к нам буквально за последний час больше ста человек пришло», - пояснил медработник.

Автор отметил, что каждый пациент заполняет согласие на забор крови, получает памятку и садится на отдельный стул, ожидая своей очереди. По его словам, в кабинете все происходит быстро: «Игла в вене. Кровь - в шприц. Несколько оборотом бинта в районе локтя. Свободен!»

При этом врач объяснил, что никакие мазки не нужны, потому что кровь дает более точный результат, он будет готов через 3-5 дней.

В материале говорится, что неконтролируемых очередей и толп нет, а между людьми соблюдается дистанция.