Почему тканевые перчатки не могут защитить от COVID-19

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18 мая 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Перчатки. Фото: pixabay.com

Кандидат медицинских наук Роман Пиямов рассказал, почему тканевые перчатки не подходят в качестве средства защиты от коронавирусной инфекции. По словам специалиста, они являются «губкой для бактерий».

«Тканевые перчатки – это мощнейший адсорбент бактерий и влаги, грязи», - заявил врач. Он объяснил, что в домашних условиях невозможно качественно продезинфицировать перчатки из ткани.

«Сам факт барьерной функции состоялся, но факт попадания болезнетворных бактерий под вопросом, потому что у перчаток есть понятие пористости. Если мы используем строительные хлопковые с дырками, пот может проникать вовне и попадать на поручни и ручки», - сказал Пиямов. Он добавил, что с тем же успехом бактерии могут попадать через перчатки на кожу рук, передает Мир24.