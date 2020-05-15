Как не испортить кожу рук при частом ношении защитных перчаток

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15 мая 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Средства дезинфекции. Фото: pixabay.com

Частое и длительное ношение защитных перчаток может испортить кожу рук. Дерматолог Марина Горностаева рассказала, как избежать подобных неприятных последствий.

Специалист подчеркнула, что перед тем, как надеть перчатки, нужно хорошо вымыть руки с мылом, обработать их антисептиком, а затем дождаться полного высыхания. Та же процедура проводится после снятия перчаток, после чего руки можно смазать питательным кремом.

«Время носки одноразовых перчаток – не более двух часов, тканевые можно носить весь день. Вопрос, навредит или нет это коже, в ситуации пандемии, я считаю, поднимать вообще не совсем правильно. Сейчас это мера необходимая и обязательная для сохранения здоровья и жизни», - добавила дерматолог.