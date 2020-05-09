Доктор объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа

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9 мая 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360tv

Татьяна Руженцова, кадр youtube

Татьяна Руженцова, руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологи, известный московский врач перечислила различия коронавируса и гриппа. Коронавирус, как и грипп, относится к острым респираторным инфекциям.

Но грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, трахею. Коронавирус поражает легкие и капилляры легких. Это и есть отличие. Поэтому у коронавируса инкубационный период больше, заболевание продолжительнее, а ухудшение состояния наступает резко.

Как объяснила Руженцова, коронавирус опасен как раз тем, что состояние больного ухудшается очень резко при переходе вируса из верхних дыхательных путей в нижние.

Профессор, доктор наук Татьяна Руженцова рассказала, что в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом, но в других странах такие случаи есть. Это может быть связано с тем, что вирус мутировал и произошло заражение уже другим штаммом коронавируса. Еще бывает, что иммунный ответ недостаточен и организм не вырабатывает антител.

Доктор призвала всех, у кого COVID-19 подтвержден, выполнять все назначения: не выходить из дома, а при необходимости не отказываться от госпитализации.